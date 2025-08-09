Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le ciel sera peu nuageux, ce soir, sur l’ensemble du pays, avec possibilité d’apparition de brouillard local, à la fin de la nuit, dans les régions côtières, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Les températures se situeront entre 23 et 27 degrés au nord, au centre et au sud-Est, et entre 28 et 32 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur Est, relativement fort, dans la région de Serrat, et localement au sud, et faible à modéré, au reste des régions. La mer sera agitée dans la région de Serrat et peu agitée ailleurs.