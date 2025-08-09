Sport équestre : la victoire historique de Wajdi Bou Ali à Mountaineer Park

Le jeune Tunisien Wajdi Bou Ali vient de marquer les esprits dans le monde exigeant des courses hippiques aux États-Unis, en remportant une victoire majeure à l’hippodrome de Mountaineer Park en Pennsylvanie.

Cette réussite, obtenue grâce à sa jument Priyanka, symbolise bien plus qu’un simple triomphe sportif : elle illustre le talent et la détermination d’un héritage familial fort, transmis par son père Lazhar Ben Messaoud, figure emblématique des courses tunisiennes des décennies passées.

En s’imposant sur une scène internationale aussi compétitive que celle des courses américaines, Wajdi prouve que la passion et la rigueur tunisiennes peuvent s’adapter et exceller au-delà des frontières. Son parcours incarne ainsi la nouvelle génération de sportifs tunisiens qui, tout en honorant leurs racines, défient les standards mondiaux et inscrivent leur nom parmi les meilleurs.

Ce succès résonne comme un message d’espoir et de fierté, démontrant que grâce à la persévérance, au travail acharné et à la transmission des savoir-faire, il est possible de réaliser ses ambitions, même loin de sa terre natale.