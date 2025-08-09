Real Madrid prolonge Gonzalo Garcia jusqu’en juin 2030, jeune espoir espagnol

Le jeune attaquant espagnol Gonzalo Garcia, 21 ans, a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2030, a annoncé vendredi le club madrilène.

Formé au club, où il est arrivé en 2014 à l’âge de 10 ans, Gonzalo, qui était sous contrat jusqu’en juin 2027, a fait ses débuts en équipe première en novembre 2023, disputant quelques rencontres.

Remplaçant cet été Kylian Mbappé lors des matches de la Coupe du monde des clubs avant la demi-finale, perdue 4-0 face au Paris SG, il a fini la compétition en tête du classement des buteurs (4 réalisations) et figure dans l’équipe type du tournoi désignée par la Fifa.

La saison passée, il a été l’un des piliers de la Castilla, l’équipe réserve du Real, inscrivant 25 buts.

“Gonzalo fera désormais partie de l’équipe première du Real Madrid”, précise le club espagnol dans un communiqué.