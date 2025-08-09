Football – Ligue des champions 2025-2026 : le programme du premier tour préliminaire

Programme du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026, à l’issue du tirage au sort effectué samedi à Dar Es Salaam (Tanzanie).
Aigle Noir (Burundi) – Asas Télécom (Djibouti)
Ethiopian Insurance (Ethiopie) – Mlandege FC (Tanzanie)
APR FC (Rwanda) – Pyramids FC (Egypte)
Mogadishu CC (Somalie) – Kenya Police (Kenya)
Jamus FC, Juba (Soudan du Sud) – Al Hilal (Soudan)
Rahimo FC (Burkina Faso) – AS Mangasport (Gabon)
Forces Armées (Niger) – Espérance de Tunis (Tunisie)
Dadje FC (Bénin) – Libye ‘1’
ASCK (Togo) – RS Berkane (Maroc)
East End Lions (Sierra Leone) – US Monastir (Tunisie)
Bibiani Goldstars (Ghana) – JS Kabylie (Algérie)
Fundacion Bata (Guinée Equatoriale) – FC Nouadhibou (Mauritanie)
AS Tempête (Congo) – Stade Malien (Mali)
Libye ‘2’ – Horoya AC (Guinée)
Real de Banjul (Gambie)- AS FAR (Maroc)
Colombe Sportive (Burundi) – ASC Jaraaf (Sénégal)
FC Fassell (Libéria) – MC Alger (Algérie)
Remo Stars (Nigeria) – US Zilimadjou (Comores)
Simba Bhora (Zimbabwe) – Nsingizini Hotspurs (Eswatini)
Gaborone United (Botswana) – Simba (Tanzanie)
Elgeco Plus (Madagascar) – Silver Strikers (Malawi)
Wiliete Benguela (Angola) – Young Africans (Tanzanie)
Côte d’Or (Seychelles) – Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
Cercle Joachim (Maurice) – Atletico Petroleos (Angola)
AC Léopards (Congo) – Black Bulls (Botswana)
RD Congo ‘1’ – Rivers United (Nigeria)
African Stars (Namibie) – Vipers SC (Ouganda)
Power Dynamos (Zambie) – Asec Mimosas (Côte d’Ivoire)
RD Congo ‘2’ – El Merreikh (Soudan)
Lioli FC (Lesotho) – Orlando Pirates (Afrique du Sud).