Football – Ligue des champions 2025-2026 : le programme du premier tour préliminaire

Programme du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026, à l’issue du tirage au sort effectué samedi à Dar Es Salaam (Tanzanie).

Aigle Noir (Burundi) – Asas Télécom (Djibouti)

Ethiopian Insurance (Ethiopie) – Mlandege FC (Tanzanie)

APR FC (Rwanda) – Pyramids FC (Egypte)

Mogadishu CC (Somalie) – Kenya Police (Kenya)

Jamus FC, Juba (Soudan du Sud) – Al Hilal (Soudan)

Rahimo FC (Burkina Faso) – AS Mangasport (Gabon)

Forces Armées (Niger) – Espérance de Tunis (Tunisie)

Dadje FC (Bénin) – Libye ‘1’

ASCK (Togo) – RS Berkane (Maroc)

East End Lions (Sierra Leone) – US Monastir (Tunisie)

Bibiani Goldstars (Ghana) – JS Kabylie (Algérie)

Fundacion Bata (Guinée Equatoriale) – FC Nouadhibou (Mauritanie)

AS Tempête (Congo) – Stade Malien (Mali)

Libye ‘2’ – Horoya AC (Guinée)

Real de Banjul (Gambie)- AS FAR (Maroc)

Colombe Sportive (Burundi) – ASC Jaraaf (Sénégal)

FC Fassell (Libéria) – MC Alger (Algérie)

Remo Stars (Nigeria) – US Zilimadjou (Comores)

Simba Bhora (Zimbabwe) – Nsingizini Hotspurs (Eswatini)

Gaborone United (Botswana) – Simba (Tanzanie)

Elgeco Plus (Madagascar) – Silver Strikers (Malawi)

Wiliete Benguela (Angola) – Young Africans (Tanzanie)

Côte d’Or (Seychelles) – Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire)

Cercle Joachim (Maurice) – Atletico Petroleos (Angola)

AC Léopards (Congo) – Black Bulls (Botswana)

RD Congo ‘1’ – Rivers United (Nigeria)

African Stars (Namibie) – Vipers SC (Ouganda)

Power Dynamos (Zambie) – Asec Mimosas (Côte d’Ivoire)

RD Congo ‘2’ – El Merreikh (Soudan)

Lioli FC (Lesotho) – Orlando Pirates (Afrique du Sud).