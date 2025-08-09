Coupe de la Confédération Africaine de football : calendrier des matches de l’Étoile du Sahel et du Stade Tunisien

L’Etoile Sportive du Sahel affrontera le club soudanais Al-Ahly Madani, lors du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de football, selon le tirage au sort effectué, samedi, à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Le match aller se déroulera à l’extérieur (les 19, 20 ou 21 septembre), tandis que la rencontre retour aura lieu à Sousse (les 26, 27 ou 28 du même mois).

Quant au Stade Tunisien, deuxième représentant tunisien dans cette compétition continentale, il sera opposé au club mauritanien SNIM de Nouadhibou. Le match aller se tiendra à Tunis (19-21 septembre) alors que le match retour se déroulera en Mauritanie (26-28 septembre).