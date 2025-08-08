Tunis – Métro lignes 3 et 5 : neuf ans de prison pour trois agresseurs armés

La cour d’appel de Tunis a condamné trois individus à neuf ans de prison chacun pour leur implication dans une série d’agressions ciblant les usagers des lignes 3 et 5 du métro à la station Er-Rommana.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, les prévenus guettaient leurs victimes avant de les dépouiller de leur argent et de leurs téléphones portables, en recourant à des armes blanches. Ce verdict illustre la fermeté de la justice face aux actes de violence et aux atteintes à la sécurité des citoyens dans les transports publics.