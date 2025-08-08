Ter Stegen écarté du capitanat par le FC Barcelone en pleine crise disciplinaire

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi avoir retiré temporairement le brassard de capitaine à son gardien allemand Marc-André ter Stegen, dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte mardi par le club catalan.

« En attendant la résolution de cette affaire, et en accord avec la direction sportive ainsi que le staff technique, le club a décidé de suspendre les fonctions de capitaine de Ter Stegen », indique le Barça dans un communiqué. Ronald Araujo, actuel vice-capitaine, assurera désormais ce rôle.

Âgé de 33 ans et récemment opéré du dos, Ter Stegen est en conflit avec sa direction, après avoir refusé que le club transmette ses données médicales à la Liga. Cette communication aurait permis à l’instance de déterminer la durée de son indisponibilité et ainsi faciliter l’enregistrement des nouvelles recrues du Barça dans le cadre du fair-play financier.

Selon la presse catalane, le club espérait tirer parti de l’absence prolongée du joueur pour alléger sa masse salariale et intégrer ses nouvelles signatures, notamment Joan Garcia et Wojciech Szczesny. Le refus de Ter Stegen compromet cette stratégie financière.

Toujours confronté à de sérieuses difficultés économiques, alors que le Camp Nou reste fermé pour travaux, le club estime que la position du gardien pourrait lui causer un préjudice sportif et économique considérable. Ter Stegen, dernier vestige de l’équipe championne d’Europe en 2015 sous Luis Enrique, risque même une résiliation de contrat, selon les règlements de la Liga.