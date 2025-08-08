Kairouan – Oueslatia : tentative d’assassinat contre la cheffe du service des forêts

À Oueslatia, dans le gouvernorat de Kairouan, la cheffe du service des forêts a échappé de justesse à une tentative d’assassinat survenue hier soir lors d’une mission de terrain.

Selon les premières informations, alors qu’elle intervenait pour lutter contre la collecte illégale de thym, un conducteur de camionnette – appartenant à un individu impliqué dans ce trafic – aurait délibérément tenté de la percuter. L’agresseur transportait sa cargaison vers un entrepôt situé en zone montagneuse.

La fonctionnaire, blessée à plusieurs reprises, a été rapidement prise en charge et transférée à l’hôpital local d’Oueslatia pour recevoir les soins nécessaires.