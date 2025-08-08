Football – Ligue 1 : une reprise avec un nouveau format et des clubs en difficulté

Les stades tunisiens retrouvent ce week-end leur rythme de compétition à l’occasion du coup d’envoi du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (saison 2025-2026).

Une nouvelle saison qui commence sur fond de crises financières vécues par la majorité des clubs, les engageant dans une course contre-la-montre pour régulariser leur situation dans les délais pour décrocher leur licences de participation à la compétition.

Contrairement aux saisons précédentes, l’actuel exercice connaîtra un changement important concernant la relégation, après la décision du bureau fédéral de porter le nombre des équipes qui quitteront l’élite à la fin de la saison à trois équipes.

L’Espérance de Tunis entamera la défense de son titre par un déplacement à Gabès pour affronter l’AS Gabès. Si les sang et or, fraîchement sacrés vainqueurs de la Supercoupe de Tunisie (2024-2025) pour décrocher le triplé, semblent bien préparés sur les plans sportif et financier, portés par une vague de recrutements de qualité, leur adversaire, en revanche, souffre de graves difficultés financières ayant perturbé sa préparation estivale.

La journée inaugurale propose, d’autre part, un choc prometteur au stade Ben Jannet entre l’US Monastir et le Stade Tunisien, deux adversaires, auteurs d’une belle saison précédente, qui se sont affrontés fin juillet en barrage de la Supercoupe de Tunisie (victoire du S. Tunisien 2-0).

Les deux équipes ont su conserver l’essentiel de leurs effectifs tout en se renforçant. L’USMO a enrôlé plusieurs recrues dont Alpha Sidibé, Seifeddine Sabeur, Nourezzamen Zammouri, Dhiaa Maatougui, Victor Moussa, Cherif Boudiane et Moïse Amor. Le Stade Tunisien a annoncé, de son côté, les arrivées de Skander Seghaaier, Amine Khemissi, Firas Aïfia, Hosni Guezmir, Nourddine Farhati et Elyès Jelassi.

Le duel verra également s’affronter deux entraîneurs ambitieux : Montasser Louhichi, nouvel entraîneur de l’US Monastir, et Chokri Khatoui, qui poursuit l’aventure au Bardo.

Le Club Africain qui aborde cette saison sous la houlette de l’entraîneur chevronné Faouzi Benzarti, après le limogeage de Mohamed Sahli, accueillera l’AS Marsa à Radès. Fort de ses nouvelles recrues (Oussama Cherimi, Charfeddine Aouni, Firas Chaouat, Houssem Ben Ali, Houssem Hassan Ramadhane et Mouhib Chemakh), le club de Bab Jedid vise clairement le titre, absent de ses vitrines depuis 2015. L’AS Marsa, de retour en Ligue 1, tentera pour sa part de créer la surprise grâce à des renforts tels que Kalu Godwin, Ricky Hans, Philip Ojunogwa, Farès Néji, Hamza Rebaï, Houssem Mansour et Sami Hellal.

L’Etoile du Sahel, sous la conduite de son nouvel entraîneur Lassaad Dridi, se rendra au stade Zouiten pour affronter la JS Omrane. Le club phare de Sousse, récemment réorganisé avec l’élection de Zoubeir Beya à la présidence, espère bien lancer sa saison, en comptant sur un groupe renforcé après l’arrivée de Moussa Senghor, Najeh Ferjani, Gideon Ushi, Maher Bessghaier, Mohamed Dhaoui, Hassan Diaw et Sabri Ben Hassan.

Mais la JS Omrane ne compte pas se laisser faire. Avec un recrutement massif (Mohamed Amine Ben Amor, Sami Hammami, Mohamed Askri, Souhaib Abdelli, Leo, Bilel Touati, Haroun Kouki, Bilel Mgannem, Bayrem Grami et Haythem Mhamedi), elle veut frapper un grand coup.

De retour parmi l’élite, la JS Kairouan offrira l’hospitalité à l’AS Soliman dans un match qui s’annonce équilibré. L’équipe des Aghlabides dirigée par Ghazi Ghrairi misera sur ses nouvelles recrues (Abdoulaye Kanou, Achraf Krir, Hamdi Hellal, Youssef Ayachi, Mohamed Amine Lakhal, Mehrez Ben Rajeh, Mohamed Ali Yaâkoubi) pour engranger les trois premiers points. Mais les Slimanis, qui continuent l’aventure avec le coach Mohamed Tlemçani, peuvent compter sur leurs nouveaux renforts notamment sur l’expérience de leur nouveau gardien Moez Ben Chérifia.

Un autre match équilibré au programme de la première journée, opposera le CA Bizertin et l’ES Metlaoui, deux équipes qui ont choisi la continué au niveau de leurs staffs techniques avec la reconduction de Sofiene Hidoussi pour les Bizertins et de Imed Ben Younes pour les Miniers. Malgré ses soucis financiers, le CAB espère signer une saison plus réussie et pourquoi pas viser les compétitions continentales, tout comme l’équipe de Metlaoui, toujours redoutable à domicile, et renforcée par des joueurs comme Mehdi Kachouri, Sadok Yeddaes, Yassine Soltani, Zied Ben Salem, Togbadji Glele, Mbeguop Fernand Xavier, Irem Kouassi et Riadh Frioui.

Le stade Mhiri accueillera, par ailleurs, une affiche prometteuse entre le CS Sfaxien et l’ES Zarzis. Tous les indicateurs montrent que l’équipe sfaxienne, dirigée par Mohamed Kouki, est bien préparée pour ce nouveau challenge. Boostée par le retour de Ali Maâloul et l’arrivée de Mohamed Salah Mhadhebi, Hamza Mathlouthi, Kevin Mondiko, Jamel Travis Mutyaba, Ammar Tayfour, Willy Onana, Hassa Mado et Draogo, l’équipe compte se remettre sur les rails après une saison ratée. Cependant, l’ES Zarzis, avec le retour de Anis Boujelbène aux commandes, et un bon mercato (Makram Seghaier, Nshuti Enost, Hédi Jertila, Zidane Labidi, Houssem Refaï, Khalil Kassab, Jassem Belkilani et Louay Dahnous) arrive avec l’ambition de confirmer ses progrès.

Le dernier match de la journée opposera l’US Ben Guerdane et l’Olympique de Béja, deux équipes qui veulent bien démarrer après des préparations agitées. Le club de Ben Guerdane a été particulièrement actif sur le marché des transferts, avec les arrivées de Salah Harrabi, Khemais Maouani, Idriss Mhirsi, Farouk Mimouni, Lassâad Hammami, Chedly Kacem, Iyed Haj Khelifa et Fadi Felhi. L’équipe de Béja, de son côté, a concentré ses efforts sur la régularisation de sa situation financière, confirmant in extremis sa participation à la saison, mercredi dernier.

Programme des rencontres de la journée inaugurale (tous les matches à 16h30) :

Samedi 9 août :

A Radès : Club Africain – AS Marsa

A Kairouan : JS Kairouan – AS Soliman

A Gabès : AS Gabès – Espérance de Tunis

A Metlaoui : ES Metlaoui – CA Bizertin

Dimanche 10 août :

Au Zouiten : JS Omrane – Etoile du Sahel

A Monastir : US Monastir – Stade Tunisien

A Sfax : CS Sfaxien – ES Zarzis

A Ben Guerdane : US Ben Guerdane – O.Béja