Égypte : peines et sanctions contre des influenceurs TikTok pour contenus indécents

La justice égyptienne a annoncé, ce vendredi 8 août 2025, une série de mesures fermes à l’encontre de plusieurs créateurs de contenu sur « TikTok », dans le cadre d’une campagne nationale visant à lutter contre la diffusion de contenus jugés contraires aux valeurs de la société.

Selon un communiqué détaillé du parquet, dix personnes ont été interpellées pour avoir publié des vidéos à caractère indécent, susceptibles de nuire aux jeunes et de porter atteinte aux bonnes mœurs. Des substances stupéfiantes, une arme à feu non déclarée, ainsi que des appareils électroniques utilisés pour la gestion de comptes suivis par des milliers de jeunes, ont été saisis. Huit suspects ont été placés en détention provisoire, tandis que deux autres ont été libérés sous caution, tous étant inscrits sur la liste d’interdiction de voyager et frappés d’un gel de leurs avoirs.

Les autorités ont affirmé que cette action répond à l’augmentation inquiétante de contenus nuisibles sur les réseaux sociaux et ont réitéré leur détermination à sanctionner sévèrement toute atteinte à la pudeur publique et aux valeurs fondamentales de la société égyptienne.