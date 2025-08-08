Cruauté animale à Sousse : arrestation d’un éleveur pour avoir frappé un chien avec une barre de fer

La justice tunisienne a décidé de retenir un individu, éleveur de moutons dans la région de Sousse, suite à une plainte déposée pour avoir violemment agressé un chien avec un objet contondant, une barre de fer.

Cette agression barbare, qui a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux, a causé une paralysie totale à l’animal ainsi que des saignements au niveau des yeux. La procureur de la République près le tribunal de première instance de Sousse 1 a ouvert une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire.

L’auteur des faits a été placé en garde à vue dans l’attente des suites de l’investigation. Cet acte de cruauté a profondément choqué les habitants et les défenseurs des droits des animaux, appelant à une sanction exemplaire.