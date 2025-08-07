Tunisie : vers 80 Dinars le Kilo de Viande d’Agneau ? Les bouchers réclament l’importation depuis la Roumanie

Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed El Amri, a tiré la sonnette d’alarme face à une crise imminente concernant la viande rouge en Tunisie, évoquant une pénurie aiguë de moutons et une flambée sans précédent des prix.

Dans une déclaration à Sabra FM, il a indiqué que le kilogramme de viande d’agneau dépasse actuellement les 60 dinars, avec une hausse hebdomadaire de 2 dinars, et que le prix pourrait bientôt atteindre les 80 dinars. Face à cette situation, il a plaidé pour l’importation urgente de viande ovine en provenance de Roumanie, où le kilogramme coûterait environ 38,9 dinars. El Amri a dénoncé le fait que seules les grandes surfaces puissent vendre cette viande importée, excluant ainsi les professionnels du secteur. Il appelle à une implication directe des bouchers dans le processus d’importation pour garantir l’approvisionnement du marché et alléger la charge qui pèse sur les consommateurs.

Il a également interpellé l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche maritime pour qu’elle fournisse le cheptel nécessaire, s’engageant à vendre la viande à prix coûtant. Il exhorte les autorités à intervenir rapidement afin d’éviter une aggravation de la crise du secteur des viandes rouges.