Trop d’écrans chez les enfants augmente le risque de maladies cardiaques

Une étude danoise récente, publiée dans la Journal of the American Heart Association, révèle que le temps prolongé passé par les enfants et les adolescents devant les écrans — qu’il s’agisse de téléphones, tablettes ou télévisions — augmente significativement le risque de développer des maladies cardiovasculaires et des troubles métaboliques.

Les chercheurs ont analysé les données de plus de 1 000 jeunes âgés de 10 à 18 ans, en évaluant leur temps d’écran et leurs habitudes de sommeil. Ils ont constaté qu’à chaque heure supplémentaire passée devant un écran, le risque de souffrir d’hypertension, d’un taux élevé de cholestérol ou d’une résistance à l’insuline s’accroît. Le danger est particulièrement marqué chez les adolescents de 18 ans, et il s’amplifie en cas de manque de sommeil. David Houner, chercheur à l’Université de Copenhague et auteur principal de l’étude, alerte sur le fait qu’une exposition excessive aux écrans pourrait entraîner un glissement généralisé vers des maladies métaboliques précoces, dont les effets pourraient persister à l’âge adulte.

Bien que le débat scientifique reste ouvert, la majorité des experts s’accordent à dire que les enfants sont plus vulnérables que les adultes face aux effets néfastes des écrans.