Le FTDES condamne fermement l’agression contre le siège de l’UGTT

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a fermement condamné jeudi, dans un communiqué, l’agression contre le siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) par « des groupes d’individus».

Le FTDES a exprimé sa solidarité totale et inconditionnelle avec l’Ugtt et l’ensemble des syndicalistes qui sont aujourd’hui victimes de ce qu’il a qualifié de « campagnes de dénigrement et de harcèlement » et a rejeté catégoriquement toute forme de violence politique et sociale dirigée contre les organisations nationales et la société civile.

Il a estimé que cette attaque n’était pas un acte isolé, mais « la conséquence directe de l’escalade du discours de haine et de la mobilisation politique et virtuelle contre l’Union générale tunisienne du travail, contre les syndicalistes et contre toutes les formes d’expression civile et d’organisation de la contestation sociale, dans le but de saper le rôle historique et national de l’Ugtt et de détruire ce qui reste des espaces de lutte sociale et civile », selon le communiqué.

Le Forum a tenu les autorités officielles pour responsables de la situation actuelle en raison de leur silence , et leur a rappelé leur devoir légal de protéger l’espace syndical et civil et de le préserver de toute tentative d’exclusion ou d’intimidation.

Il a appelé les forces démocratiques, humanitaires et sociales à s’unir contre toute tentative visant à porter atteinte au travail syndical et à la protestation sociale, et à résister au retourà la restriction des libertés.