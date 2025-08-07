El Haouaria : un jeune dans la vingtaine meurt noyé lors d’une plongée sous-marine avec son père

Un drame s’est produit au large de la ville de El Haouaria, dans le gouvernorat de Nabeul, où un jeune homme dans la vingtaine a perdu la vie lors d’une sortie de plongée sous-marine en mer, accompagnée de son père.

Selon les informations relayées par la radio Diwan FM, la victime participait à une expédition de pêche en apnée à bord d’une petite embarcation lorsque l’accident s’est produit. Pris d’un malaise sous l’eau, probablement causé par les puissants courants marins réputés dangereux dans cette zone, le jeune homme a perdu connaissance.

Malgré l’intervention rapide de son père, qui a tenté de le secourir, toutes les tentatives de sauvetage sont restées vaines, et le décès a été constaté sur place.