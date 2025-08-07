Bagarre impliquant des rappeurs à La Soukra : les autorités ouvrent une enquête

La justice tunisienne a ouvert une enquête à la suite d’une violente rixe survenue dans la nuit d’hier à La Soukra, dans le gouvernorat de l’Ariana, impliquant notamment plusieurs rappeurs tunisiens, selon des informations relayées par la radio Mosaïque FM.

Alertées par des publications sur les réseaux sociaux faisant état d’un affrontement entre un grand nombre de personnes armées d’armes blanches, les unités de sécurité de la zone d’Ariana Nord se sont rendues sur les lieux. Cependant, à leur arrivée, aucun protagoniste n’était présent. Sur instruction du ministère public auprès du tribunal de première instance d’Ariana, une enquête a été ouverte.

Les premières investigations ont permis d’identifier plusieurs participants à la bagarre, dont des figures de la scène rap. Les recherches se poursuivent pour localiser et entendre toutes les personnes impliquées.