Juillet 2025 : recul de l’inflation à 5,3 %, légumes et viandes toujours en forte hausse

Selon les données publiées ce mardi 5 août 2025 par l’Institut national de la statistique, le taux d’inflation à la consommation familiale en Tunisie a légèrement reculé pour s’établir à 5,3 % au mois de juillet, contre 5,4 % en juin.

Ce fléchissement s’explique principalement par la baisse du rythme de hausse des prix des produits alimentaires, passée de 6,4 % à 5,9 %. Toutefois, certains secteurs ont connu des hausses notables, notamment les services de santé (4 % contre 3,4 % le mois précédent) et les services de transport (3,6 % contre 3,3 %). Sur un an, les prix des légumes frais ont grimpé de 25,3 %, ceux de la viande d’agneau de 19,1 % et des fruits frais de 15,1 %, tandis que les huiles alimentaires ont enregistré une baisse de 9,2 %. Le mois de juillet a également connu une hausse de 0,3 % de l’indice des prix à la consommation, tirée par la progression des prix dans les secteurs de la restauration, de la santé et du transport.

L’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) s’est légèrement accrue à 5,6 %, avec une contribution marquée des produits manufacturés et des services, qui ont respectivement contribué à hauteur de 2,1 % et 1,6 % à l’inflation globale.