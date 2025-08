Après son divorce d’Alaa Chebbi, Ramla Dhouibi retrouve l’amour avec Aziz Sahli

L’influenceuse tunisienne Ramla Dhouibi a créé la surprise en officialisant sa relation avec le célèbre médecin esthétique Dr Aziz Sahli. C’est à travers une publication partagée sur ses réseaux sociaux, où elle apparaît rayonnante aux côtés du spécialiste, que la jeune femme a choisi d’annoncer ce nouveau chapitre de sa vie.

La nouvelle a rapidement enflammé les plateformes, suscitant une vague de réactions enthousiastes et de félicitations de la part de ses abonnés, saluant l’élégance et la discrétion de cette annonce. Connue pour sa beauté et son style raffiné, Ramla Dhouibi, ex-épouse de l’animateur télé Ala Chebbi, reste une figure suivie par un large public. Quant au Dr Aziz Sahli, il est reconnu comme l’un des praticiens les plus réputés dans le domaine de la médecine esthétique en Tunisie, collaborant régulièrement avec des personnalités du milieu artistique et médiatique.