Accidents de la route en Tunisie : baisse du nombre d’accidents mais hausse des décès

Selon les statistiques publiées par l’Observatoire national de la sécurité routière, la Tunisie a enregistré entre le 1er janvier et le 31 juillet 2025 un total de 2 899 accidents de la route, causant la mort de 675 personnes et faisant 3 781 blessés.

Si le nombre d’accidents et de blessés a reculé par rapport à la même période en 2024 – respectivement 557 accidents et 842 blessés de moins – le bilan des victimes décédées a, lui, augmenté de 6,97 %. L’inattention et le manque de vigilance des conducteurs constituent les principales causes de ces drames, suivis par l’excès de vitesse, le non-respect des priorités, les changements brusques de direction, les collisions et les traversées imprudentes.

Les chiffres indiquent par ailleurs que le gouvernorat de Tunis arrive en tête pour le nombre d’accidents et de blessés, alors que Sfax détient le triste record du plus grand nombre de décès, avec 73 morts, suivi par Mahdia.