Nuages passagers sur la plupart des régions. Vent de secteur est, faible à modéré et devenant relativement plus fort sur le sud-ouest en fin de nuit. Mer peu agitée.

Températures maximales comprises, la nuit, entre 21 et 26 degrés dans le nord et les hauteurs, entre 27 et 34 degrés dans le reste des régions et atteignant 36 degrés dans le sud-ouest.