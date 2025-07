Élevage non réglementé de chiens : quelles sont les responsabilités légales en Tunisie ?

Un grave incident survenu le 28 juillet 2025 à Gabès, où un quinquagénaire a été violemment attaqué par une meute de neuf chiens, relance la polémique autour de l’élevage non réglementé de chiens dangereux en milieu urbain.

La victime, grièvement blessée, a été transférée d’urgence à l’hôpital régional tandis que le propriétaire des animaux a été placé en détention provisoire. Cet événement met en lumière un vide juridique préoccupant : aucune loi en Tunisie ne fixe les conditions d’élevage, de détention ou de sécurité pour les chiens, même ceux appartenant à des races considérées à risque. Comme le souligne l’avocate Ines Ben Friha, seul l’article 317 du Code pénal interdit la maltraitance animale, sans pour autant encadrer les obligations de sécurité publique ou la protection des riverains. En l’absence de législation spécifique, les règles concernant la présence d’animaux dans les immeubles dépendent des règlements de copropriété.

Face à la prolifération d’élevages improvisés et aux risques qu’ils engendrent, les voix s’élèvent de plus en plus pour réclamer une réforme urgente et l’adoption de textes clairs afin de prévenir de nouveaux drames.