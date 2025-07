Abir Moussi privée de voir ses filles à la prison, malgré l’accord de la justice

L’avocat Ali Bejaoui, membre du comité de défense de la présidente du Parti Destourien Libre (PDL), a dénoncé ce mercredi 30 juillet 2025 le fait qu’Abir Moussi ait une nouvelle fois été empêchée de voir ses filles à la prison de Bulla Regia, et ce, malgré une autorisation expresse délivrée par la justice.

Dans un message publié sur Facebook après lui avoir rendu visite, il a indiqué que la dirigeante du PDL, dont l’état de santé est jugé stable et le moral solide, n’a pas pu bénéficier de cette rencontre familiale. L’administration pénitentiaire n’a fourni aucune explication à ce refus. Ce n’est pas un cas isolé : déjà le 28 avril dernier, une décision similaire avait empêché une visite directe entre l’opposante et sa fille mineure à la prison de Belli. Selon son avocat, Abir Moussi continue cependant de suivre attentivement les affaires politiques et de rester convaincue que l’unité et la persévérance finiront par prévaloir.