Tunisie : La météo du mardi 29 juillet 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce mardi 29 juillet 2025, le temps sera marqué par la présence de quelques nuages sur l’ensemble du territoire.

Les vents souffleront du nord sur les régions nord et centre, et de l’est sur le sud. Ils seront généralement assez forts à localement forts près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud, où ils provoqueront localement des tourbillons de sable. Ailleurs, ils seront faibles à modérés.

La mer sera peu agitée dans le golfe de Gabès, mais agitée à très agitée sur les autres côtes.

Les températures seront en légère baisse, variant entre 29 et 35 °C sur les zones côtières, et entre 30 et 39 °C à l’intérieur du pays.