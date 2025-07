Tunisair : revenus en hausse de 4 % au premier semestre 2025

Les indicateurs d’activité de la compagnie Tunisair pour le premier semestre 2025 font état d’une amélioration notable de ses revenus, en hausse de 4 % pour atteindre 728,027 millions de dinars contre 697,447 millions durant la même période de 2024, et ce malgré une baisse de 1,5 % du nombre de passagers transportés.

Cette progression s’explique notamment par une meilleure optimisation des vols et une hausse du taux de remplissage qui s’est établi à 74,8 % contre 71,2 % un an plus tôt. La compagnie a en effet compensé la baisse des heures de vol de sa flotte principale, due à son instabilité, par un recours accru aux avions affrétés au cours du deuxième trimestre. Par ailleurs, les coûts de carburant ont enregistré une baisse significative de 26,94 %, liée à la diminution des volumes consommés, à la chute du prix du baril et à un effet favorable du taux de change.

En revanche, les charges liées à la location d’avions ont fortement augmenté (+49 % au deuxième trimestre et +68 % sur le semestre) en raison du recours plus fréquent aux vols supplémentaires.