Mandat de dépôt contre le rappeur A.L.A dans une affaire de trafic de drogue

Selon la radio Mosaïque FM, le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Ben Arous a émis un mandat de dépôt à l’encontre du rappeur tunisien A.L.A, dans le cadre d’une enquête en cours.

Cette décision fait suite au démantèlement par la Garde nationale d’un réseau de trafic de stupéfiants, ayant conduit à l’arrestation de plusieurs individus et à la mise en cause d’autres personnes, dont l’artiste. Après son interpellation et sa garde à vue par la brigade de recherches et d’investigations de Ben Arous, A.L.A a été entendu en présence de ses avocats, avant que le juge ne décide de son placement en détention provisoire dans l’attente de la poursuite des investigations.