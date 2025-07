Iran : 23 attentats déjoués contre de hauts responsables pendant la guerre de 12 jours

Les services de renseignement iraniens ont annoncé, lundi 28 juillet 2025, avoir déjoué une vaste série de tentatives d’attentats et d’assassinats visant de hauts responsables du pays, dans le contexte de la récente guerre de douze jours contre Israël.

Selon leur communiqué, 23 opérations visant des personnalités politiques et militaires ont été empêchées pendant le conflit, auxquelles s’ajoutent 13 autres complots mis en échec au cours des derniers mois. Vingt agents soupçonnés d’être liés au Mossad ont été arrêtés dans plusieurs villes, dont Téhéran, Arak, Ispahan, Fars, Kerman, Ahvaz, ainsi que dans les provinces de l’Azerbaïdjan occidental et du Kurdistan. Les autorités précisent que ces opérations s’inscrivaient dans une guerre hybride menée contre l’Iran, mêlant aspects militaires, sécuritaires et de renseignement, et qu’elles visaient également des sites stratégiques, notamment liés à l’Organisation de l’énergie atomique et à certaines installations militaires.