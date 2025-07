Mer agitée en Tunisie : deux morts et un disparu en 24h, la Protection civile appelle à la vigilance

La Protection civile a lancé ce dimanche un appel à la prudence, mettant en garde contre la baignade en mer lors de vents forts et en présence du drapeau rouge.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, son porte-parole a rappelé l’importance de composer le 198 en cas d’urgence. Selon le bulletin de l’Institut national de la météorologie, des vents violents soufflent aujourd’hui le long des côtes, rendant la mer très agitée dans le golfe de Gabès et dangereuse sur le reste du littoral. Le Tunisian Weather and Climate Observatory a, de son côté, averti du risque élevé lié aux vagues puissantes, notamment à proximité des digues et des brise-lames, en soulignant que ces conditions ont déjà provoqué au moins deux décès, un disparu et plusieurs sauvetages au cours des dernières 24 heures.

Les autorités appellent ainsi les baigneurs et plaisanciers à la plus grande vigilance durant cette période critique.