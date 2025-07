Bizerte : recherches en cours pour repêcher le corps d’un jeune noyé à Cap Zebib

Les équipes de secours poursuivent leurs efforts pour retrouver le corps d’un jeune homme de 22 ans, originaire de Ben Arous, porté disparu depuis samedi après-midi après s’être noyé dans la zone dangereuse des “Jawabi” à Cap Zebib, relevant de la délégation de Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte).

Malgré le déploiement de moyens humains et logistiques importants – plongeurs, garde maritime et unités de la marine nationale – les fortes rafales de vent, les courants puissants et les vagues violentes ont empêché, jusqu’à ce dimanche soir, toute tentative de repêchage. Le jeune homme, venu avec trois amis malgré les mauvaises conditions météorologiques, avait choisi de nager dans un secteur interdit même par temps calme.

Les autorités locales, sous la supervision du gouverneur de Bizerte, ont activé la cellule de crise pour soutenir les opérations de recherche et accompagner la famille endeuillée. Les services de secours appellent à la prudence et rappellent la nécessité d’éviter les zones rocheuses non surveillées. À noter que, la veille, les sauveteurs avaient réussi à sauver in extremis un autre jeune homme prisonnier des vagues dans la même région.