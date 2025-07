Banque mondiale  : 80 % des adultes dans le monde possèdent désormais un compte

Le dernier rapport 2025 de la Banque mondiale sur l’inclusion financière met en lumière une avancée historique : jamais auparavant autant d’adultes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire n’avaient détenu de compte bancaire ou de portefeuille financier. Cette progression spectaculaire est portée notamment par l’essor des technologies mobiles, qui facilitent l’accès aux services financiers et encouragent l’épargne. Ainsi, en 2024, quatre adultes sur dix dans ces économies ont épargné via des institutions officielles, soit une hausse record depuis plus de dix ans. Dans la région MENA, la proportion de personnes disposant d’un compte est passée de 45 % à 53 % en trois ans, avec une nette amélioration de l’épargne formelle. En Tunisie, les paiements mobiles et l’utilisation de cartes bancaires se développent rapidement — 371 000 portefeuilles électroniques étant recensés au premier semestre 2025 — mais une grande partie de la population reste encore à l’écart du système financier formel, particulièrement les femmes et les ménages modestes. À l’échelle mondiale, 80 % des adultes sont désormais bancarisés, mais 1,3 milliard restent exclus, dont la majorité possède pourtant un téléphone mobile, laissant entrevoir un potentiel important d’inclusion grâce au numérique.