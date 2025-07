Canicule : Deux communiqués d’alerte du ministère de l’Agriculture

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a publié, dans la soirée de ce mercredi, deux communiqués d’alerte suite aux prévisions climatiques de l’Institut national de météorologie.

Dans le premier communiqué, le ministère a rappelé à toutes les sociétés de collecte des céréales de prendre toutes les précautions nécessaires et de se préparer au mieux pour faire face aux prévisions météorologiques, qui annoncent un temps partiellement nuageux dans la plupart des régions avec l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses l’après-midi dans les régions ouest du nord et du centre, et ce, afin de préserver les céréales collectées et de respecter les règles de conservation des quantités stockées à l’air libre.

Le ministère a également appelé les délégations régionales au développement agricole et les services des offices des céréales dans les régions à suivre les préparatifs des agents des centres de collecte concernés et à fournir l’accompagnement technique nécessaire.

Dans le deuxième communiqué, et face à la poursuite de la vague de chaleur exceptionnelle que connaît actuellement la Tunisie, et dans le souci d’assurer la sécurité du cheptel et des produits agricoles d’origine animale, le ministère a invité tous les agriculteurs, éleveurs et intervenants dans les chaînes de production animale à faire preuve d’une vigilance maximale, en suivant un ensemble de recommandations et de mesures préventives permettant d’atténuer les effets de la chaleur sur les animaux et la production, notamment dans les secteurs des ruminants (bovins, ovins, caprins), des camélidés, de la volaille, des lapins ainsi que de l’apiculture.

Le ministère a rappelé l’importance du respect des conditions de bien-être animal lors du transport et de l’élevage , surtout dans ces conditions climatiques extrêmes.

En ce qui concerne les produits d’origine animale (lait, viande, œufs, poissons), le ministère de l’Agriculture a appelé les intervenants du secteur à respecter strictement la chaîne du froid depuis la production et la première transformation jusqu’à la consommation, et à transporter les produits périssables dans des véhicules frigorifiques conformes aux normes sanitaires. Il a également été recommandé d’éviter l’abattage ou le transport de la viande durant les heures de forte chaleur, de congeler les produits de la pêche immédiatement, et de les transporter dans des conditions conformes aux spécifications.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a souligné l’importance de la vigilance et de l’engagement collectif dans ces efforts, et a invité tout le monde à contacter les services vétérinaires régionaux et centraux en cas d’apparition de cas de mortalité animale inhabituelle ou de perturbations de la production qui pourraient être liées à la chaleur.