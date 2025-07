68e anniversaire de la République : Bouderbala salue une nouvelle phase historique pour la Tunisie

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a déclaré jeudi, à l’occasion du 68e anniversaire de la proclamation de la République, que la Tunisie a entamé une phase charnière de son histoire moderne depuis le 25 juillet 1957 avec l’instauration du régime républicain, fruit d’une longue et ardue lutte menée par le peuple tunisien contre les autorités coloniales.

Dans une allocution prononcée à l’issue de la séance plénière tenue, jeudi, au Palais du Bardo, Bouderbala a expliqué que ce jour mémorable, celui de l’instauration du régime républicain, est une source d’inspiration, notamment, pour la nouvelle phase amorcée le 25 juillet 2021 qui marque un tournant décisif dans processus du salut de l’État et l’instauration d’une nouvelle ère.

Bouderbala a, par ailleurs, affirmé que la concomitance entre la commémoration de la fête de la République et l’organisation du référendum sur la nouvelle Constitution était un choix délibéré qui procède de la corrélation étroite entre les luttes du peuple tunisien et la poursuite du combat pour la libération nationale.

Il a estimé à ce propos que les avancées engrangées par la Tunisie sur la voie de la construction et de l’édification est une consécration des choix institués par la Constitution du 25 juillet 2022 et une concrétisation des des aspirations tant sollicitées par le peuple tunisien.

Le président du Parlement a également souligné que l’objectif principal demeure toujours la croissance, la prospérité et le progrès. Une trilogie qui devra se concrétiser dans le respect de l’unité et des institutions de l’Etat, la défense de la vulnérabilité et de la souveraineté de la patrie et l’attachement aux principes et valeurs de la République.