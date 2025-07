Tunisie : Prévisions météo pour le mercredi 23 juillet 2025

Le temps sera généralement peu nuageux le matin, devenant chaud et partiellement voilé au fil de la journée sur la plupart des régions. Des cellules orageuses isolées, accompagnées de pluies éparses, sont attendues dans l’après-midi sur les zones ouest du nord et du centre.

Les températures seront en hausse dans les régions nord et centre, tandis qu’elles resteront globalement stables dans le sud. Les maximales oscilleront entre 33 et 38°C sur les côtes du Cap Bon, atteindront 39 à 45°C ailleurs, et grimperont jusqu’à 47°C à Kairouan et dans le sud-ouest du pays, sous l’effet du vent chaud « sirocco ».

Côté maritime, la mer sera agitée sur le littoral du secteur de Serrat, et peu agitée sur le reste des côtes. Le vent soufflera du sud sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud ; il sera généralement faible à modéré, se renforçant légèrement dans l’après-midi près des côtes nord.