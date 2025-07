Tunisie : les exportations d’huile d’olive en hausse de 44,8 % au premier semestre 2025

Selon les données publiées par le ministère du Commerce ce mercredi 23 juillet 2025, les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont enregistré une hausse significative de 44,8 % au cours du premier semestre de l’année, atteignant 182,6 mille tonnes, contre 126,1 mille tonnes durant la même période de 2024.

Toutefois, le ministère a souligné une forte baisse du prix moyen à l’export, qui a chuté de 52,4 %, pour s’établir à 12,854 dinars/kg contre 27,018 dinars/kg la saison précédente. L’huile d’olive représente à elle seule 52,4 % des exportations du secteur agricole et agroalimentaire. Par ailleurs, les exportations de câbles et fils électriques ont également progressé, atteignant une valeur de 5.407,8 millions de dinars, soit une augmentation de 842,4 millions de dinars, représentant plus de 35 % des exportations du secteur mécanique et électrique, qui demeure en tête avec 48,4 % de l’ensemble des exportations sectorielles.

Le ministère a également noté une croissance des ventes de tissus (+184,5 millions de dinars) et de pièces pour chaussures (+16,6 %), des produits qui forment 20 % des exportations du secteur textile, habillement et cuir, classé en deuxième position avec 18 % du total des exportations nationales.