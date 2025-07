Hend Sabry brisée par la mort de sa mère : son texte déchirant qui bouleverse ses fans

L’actrice tunisienne Hend Sabry vit l’une des épreuves les plus douloureuses de son existence avec la perte de sa mère, Dalenda, disparue le 22 juillet 2025. Sur ses réseaux sociaux, elle a livré un hommage bouleversant, un cri du cœur empreint d’amour, de tristesse infinie et de spiritualité. Par des mots simples mais déchirants, Hend Sabry raconte combien sa mère était bien plus qu’une mère : une partie d’elle-même, une complice de chaque instant, une confidente indéfectible et même une fille par moments, tant leur relation transcendait les rôles traditionnels. Elle décrit un lien fusionnel, presque mystique, scellé par une promesse tacite entre deux âmes inséparables.

Dans son message, l’actrice exprime son désarroi face à la brutalité de l’absence, cette sensation que le temps s’est arrêté et que le monde a perdu tout son sens. Elle questionne avec douleur : « Comment continuer à vivre, à respirer, à exister, quand celle qui nous a tout donné n’est plus là ? ». La perte d’une mère, pour elle, n’est pas une blessure qui s’atténue avec le temps, mais une plaie béante qui crie en silence. Hend Sabry, dans sa détresse, s’en remet à la prière, implorant Dieu de panser ce cœur meurtri et de lui accorder la force d’affronter cette épreuve.

Son hommage n’a pas tardé à émouvoir ses fans, ses proches et de nombreuses personnalités du monde artistique et culturel. Tous ont salué la sincérité de ses mots et lui ont témoigné leur soutien dans cette période de deuil profond. Au-delà de la douleur, le message d’Hend Sabry est aussi un vibrant témoignage d’amour filial, éternel et inaltérable.