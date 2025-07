Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur le centre-est en fin de journée et au début de cette nuit puis ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur nord sur le nord et de secteur est sur le centre et le sud, relativement fort près des côtes, faible à modéré sur le reste des régions et dépassant temporairement 70 km/h en rafales, sous orages. Mer peu agitée à localement moutonneuse.

Températures maximales comprises, la nuit, entre 28 et 32 degrés dans le nord et le centre et entre 33 et 37 degrés dans le sud.