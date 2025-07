Jusqu’à 47°C en Tunisie : comment prévenir les coups de soleil et les coups de chaleur

La Tunisie connaîtra, ce dimanche 20 juillet, une journée particulièrement chaude avec un ciel généralement clair à peu nuageux sur l’ensemble du pays. Selon l’Institut National de la Météorologie, les températures maximales oscilleront entre 34 et 38°C sur les régions côtières du nord et du centre, tandis qu’elles atteindront entre 39 et 45°C ailleurs, avec la présence du vent chaud « chergui » ou « chhiheli ». La mer sera peu agitée au nord, mais plutôt agitée à très agitée sur les côtes est du pays. Quant aux vents, ils souffleront du secteur sud, devenant relativement forts près des côtes est et sur les hauteurs, avant de tourner au secteur est dans le sud en fin de journée. Lundi, la chaleur pourrait être encore plus accablante avec des températures atteignant jusqu’à 47°C dans certaines régions intérieures.

Face à cette vague de chaleur, il est essentiel d’adopter des gestes simples pour préserver sa santé. Il est recommandé de rester à l’ombre ou dans des espaces frais, surtout entre 11h et 16h, et de s’hydrater régulièrement même sans sensation de soif. Il faut privilégier des vêtements légers, amples et de couleur claire, porter un chapeau ou une casquette et des lunettes de soleil pour protéger les yeux. L’application d’une crème solaire à haute protection reste indispensable lors des expositions, même courtes, et doit être renouvelée toutes les deux heures.

En cas de coup de soleil, il est conseillé de rafraîchir immédiatement la zone atteinte avec de l’eau fraîche, puis d’appliquer une crème apaisante à base d’aloe vera ou spécifique pour les brûlures superficielles. Il est également important de bien s’hydrater et d’éviter toute nouvelle exposition jusqu’à la guérison complète. Si des symptômes plus graves apparaissent, comme des ampoules, une douleur intense ou de la fièvre, une consultation médicale s’impose.

Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées restent les plus vulnérables face à la canicule. Les enfants doivent être tenus à l’écart du soleil aux heures les plus chaudes et protégés avec des vêtements adaptés et une crème solaire. Les femmes enceintes doivent éviter de s’exposer, boire abondamment et se reposer dans des lieux frais. Quant aux personnes âgées, il est essentiel de leur rappeler de boire fréquemment et de veiller à ce que leur environnement reste bien ventilé.

La prudence est donc de rigueur pour tous afin de traverser cette période de forte chaleur sans risque pour la santé.