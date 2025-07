Vidéo choc au concert de Coldplay : le PDG d’Astronomer suspendu et sa vie privée brisée

En l’espace de 24 heures, la vie d’Andy Byron a complètement basculé : il a non seulement été écarté de ses fonctions de PDG, mais a également perdu son épouse, qui a demandé le divorce à la suite de la controverse.

Tout est parti d’une vidéo prise lors d’un concert de Coldplay, où il apparaît dans une posture intime avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise. Diffusée sur les réseaux sociaux, la séquence a rapidement pris une ampleur virale, déclenchant un véritable effet boule de neige. Les commentaires, parodies et critiques se sont multipliés à grande vitesse, exerçant une pression énorme sur la réputation personnelle et professionnelle des deux protagonistes. Face à la tempête numérique et médiatique, la société Astronomer, basée à New York, a annoncé vendredi 18 juillet 2025 la mise en congé obligatoire de son PDG et l’ouverture d’une enquête officielle. Dans un communiqué publié sur LinkedIn, elle a rappelé que ses leaders se doivent d’incarner l’exemplarité et la responsabilité. En attendant les conclusions de l’investigation, le cofondateur et directeur produit, Pete DeJoy, assure l’intérim à la tête de l’entreprise.

Cet incident relance les débats sur l’impact dévastateur des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionnelle, ainsi que sur les exigences éthiques pesant sur les dirigeants.