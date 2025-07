Tunisie : Décès du journaliste Youssef Oueslati

Le journalisme tunisien est en deuil ce vendredi 18 juillet 2025, suite au décès de Youssef Oueslati, journaliste engagé et ancien membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Rédacteur en chef du journal Echaâb et du magazine Akher Khabar, Oueslati s’est illustré par son attachement indéfectible à la liberté de la presse, sa plume libre et sa rigueur professionnelle. Il a marqué la scène médiatique nationale et internationale par son engagement en faveur des droits des journalistes et de l’éthique de la profession.

Le SNJT lui a rendu un vibrant hommage, saluant son intégrité, sa solidarité et son dévouement, tout en adressant ses condoléances à sa famille et à l’ensemble de la profession.