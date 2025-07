Gaza : Plus de 198 000 martyrs et blessés depuis octobre 2023

Les bombardements sionistes se sont poursuivis dans plusieurs régions de la bande de Gaza, causant le martyr de dizaines de civils, dont des femmes et des enfants, au cours des dernières heures.

À Khan Younis, dans le sud du territoire, huit personnes sont tombées en martyres et plusieurs autres blessées lors de frappes aériennes et de tirs d’artillerie.

Cinq victimes, dont trois femmes et un enfant, ont péri dans le bombardement de tentes de déplacés dans le secteur d’Al-Mawasi, tandis qu’une mère et son fils sont tombées en martyres et neuf autres personnes blessées lorsqu’un drone sioniste a visé l’école Al-Hanaoui, au nord-ouest de la ville.

Un autre enfant est également tombé en martyr dans une frappe sur une tente abritant des familles déplacées près du quartier d’Al-Ard Al-Tayyiba.

Par ailleurs, deux civils ont péri e et plusieurs autres ont été blessés après qu’un raid aérien a détruit une maison appartenant à la famille Sahloul, près de la mosquée Al-Shafii dans le camp de l’Ouest.

Au même moment, les forces d’occupation sionistes ont intensifié les tirs d’artillerie et les rafales de mitrailleuses sur les quartiers est, ouest et nord de la ville de Gaza.

Dans le nord de l’enclave, quatre personnes sont tombées en martyres et plusieurs blessées dans la nuit lors d’un bombardement ciblant une maison habitée à Jabalia Al-Nazla. Les corps des martyrs ont été transférés au complexe médical Al-Shifa, à l’ouest de Gaza.

Selon des sources médicales, 14 personnes sont tombées en martyres depuis l’aube dans diverses zones de la bande de Gaza. Au total, 56 civils ont péri au cours des dernières 24 heures sous les frappes israéliennes.

Depuis le début de l’offensive sioniste le 7 octobre 2023, la guerre d’extermination contre la population de Gaza a fait plus de 198 000 martyrs et blessés, en grande majorité des femmes et des enfants, ainsi que plus de 10 000 disparus.

Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées, plongées dans des conditions de famine extrême, tandis que la bande de Gaza est ravagée par une destruction massive.