Tunisie : Prévisions météo pour jeudi 17 juillet 2025

La journée de jeudi s’annonce globalement ensoleillée, avec un ciel dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les températures maximales oscilleront entre 31 et 36°C dans le nord et les zones montagneuses, tandis qu’elles varieront entre 37 et 41°C ailleurs. Des pics pouvant atteindre 43°C sont attendus dans le sud-ouest du pays, accompagnés localement par le phénomène du chergui, un vent chaud et sec.

Le vent soufflera du secteur nord, fort sur les côtes nord et dans le golfe de Hammamet, et faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera très agitée au nord ainsi que dans le golfe de Hammamet, et agitée le long des autres côtes.