Décès de la mère de Hend Sabry : une grande perte pour l’actrice tunisienne

La journaliste Insaf Yahiaoui a annoncé sur son compte Facebook une bien triste nouvelle : le décès de Mme Dalenda Klai, professeure de français et inspectrice de l’enseignement secondaire, et mère de la célèbre actrice tunisienne Hend Sabry.

Installée en Égypte, Hend Sabry est aujourd’hui l’une des plus grandes stars du monde arabe, reconnue pour son immense talent et son impressionnante carrière cinématographique. Cette perte vient frapper la comédienne et sa famille en plein cœur. De nombreux messages de condoléances affluent pour saluer la mémoire de la défunte et témoigner leur soutien à Hend Sabry dans cette douloureuse épreuve. Que Dieu accorde à la défunte Sa miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis.