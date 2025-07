Alerte canicule en Tunisie : les animaux souffrent en silence, aidons-les avant qu’il ne soit trop tard

Une vague de chaleur intense frappera la Tunisie du 19 au 22 juillet 2025, avec un pic prévu le lundi 21. Cette canicule extrême ne menace pas seulement la santé des personnes vulnérables mais aussi celle des animaux de compagnie et des animaux errants, souvent oubliés lors de ces périodes critiques.

Pour les animaux domestiques, il est vital de prendre des précautions simples mais essentielles. Ne laissez jamais un animal seul dans une voiture, même pour quelques minutes. L’habitacle devient rapidement une véritable fournaise et peut être fatal en moins de dix minutes. Assurez-vous qu’ils aient toujours accès à de l’eau fraîche et propre, en la renouvelant plusieurs fois par jour. Pour les chiens, quelques glaçons dans la gamelle peuvent être une bonne idée. Les oiseaux doivent également disposer de plusieurs abreuvoirs à l’ombre et il est possible de les vaporiser légèrement avec de l’eau, sans les tremper.

Il est préférable de promener les chiens tôt le matin ou tard le soir, quand le sol est plus frais. Le bitume brûlant peut sérieusement blesser leurs coussinets. Une astuce simple : si vous ne pouvez pas poser votre main sur le sol plus de cinq secondes, c’est trop chaud pour eux. Contrairement à une idée reçue, raser un animal n’est pas la solution : leur pelage agit comme une barrière protectrice contre la chaleur. Une légère coupe peut suffire pour les races à poils longs, mais sans jamais enlever complètement leur fourrure.

Certains animaux sont plus sensibles que d’autres. Les chiens au museau aplati comme les bouledogues ou les carlins supportent très mal la chaleur. Les chats à poils longs, les oiseaux exotiques ou les petits rongeurs nécessitent également une attention particulière. Il est important d’aménager dans votre habitation un espace frais et ombragé où votre animal pourra se reposer à l’abri de la chaleur directe, avec une serviette humide au sol ou un ventilateur discret.

Les animaux errants souffrent tout autant de la canicule. Un simple récipient d’eau placé devant chez vous ou dans un coin ombragé de votre quartier peut sauver des vies. Il est aussi essentiel de ne pas les chasser s’ils cherchent un coin de fraîcheur ou de l’eau : en pleine canicule, leur survie en dépend. En sensibilisant autour de vous, vous pouvez multiplier ces gestes de solidarité.

Il faut rester attentif aux signes de coup de chaleur chez l’animal : respiration rapide et bruyante, salivation excessive, fatigue soudaine, vomissements ou troubles de l’équilibre. Si cela se produit, il faut immédiatement le rafraîchir progressivement avec de l’eau tempérée et consulter un vétérinaire.

Protéger les animaux pendant cette période est une responsabilité que nous devons tous partager. La chaleur extrême ne doit pas devenir une sentence pour ceux qui n’ont pas la parole. Soyons attentifs, solidaires et bienveillants envers eux.