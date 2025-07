Tunisie : Annulation de la grève des agents de la pharmacie centrale

La réunion de conciliation tenue aujourd’hui, mercredi, au siège de l’administration générale de gestion des conflits du travail et de promotion des relations professionnelles regroupant les représentants de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et le syndicat de base des agents de la pharmacie centrale d’une part, et les représentants de la partie gouvernementale et la direction générale de la pharmacie centrale d’autre part, a abouti à l’annulation de la grève des agents de la pharmacie centrale, initialement prévue demain jeudi 17 juillet 2025.

Auparavant, l’UGTT avait publié un préavis de grève des agents de la pharmacie centrale en date du 14 mai dernier, avant son report au 18 juin 2025, puis au 17 juillet 2025.