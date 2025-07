Météo Tunisie : orages et pluies éparses attendus ce soir, attention aux vents forts

Ce mercredi 16 juillet 2025 en soirée, le temps en Tunisie sera marqué par l’apparition de cellules orageuses localisées, accompagnées de quelques pluies éparses sur le centre-ouest, tandis que le ciel restera peu nuageux ailleurs.

Les températures nocturnes oscilleront entre 21 et 26°C au nord et sur les hauteurs de l’ouest, atteignant 26 à 31°C dans les autres régions, avec des pics pouvant aller jusqu’à 34°C dans le sud-ouest. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, forts près des côtes et modérés à relativement soutenus à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée à très agitée dans le Golfe de Gabès et deviendra localement houleuse sur les autres côtes.