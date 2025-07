Tunisie : Prévisions météo pour le mardi 15 juillet 2025

Le temps sera généralement peu nuageux sur la plupart des régions en début de journée. Toutefois, des cellules orageuses se développeront dans l’après-midi sur les régions de l’ouest du centre et du sud, accompagnées de pluies éparses pouvant localement atteindre certaines zones de l’est.

Le vent soufflera de secteur est, faible à modéré, avec des rafales plus soutenues lors des passages orageux. La mer sera peu agitée.

Côté températures, elles resteront stables dans le nord, tandis qu’une légère baisse est attendue ailleurs. Les maximales oscilleront entre 31 et 36°C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 38 et 44°C dans les autres régions.