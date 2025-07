Peau sèche et taches brunes en été : causes, prévention, astuces et soins adaptés

Avec l’arrivée de l’été et l’intensité du soleil, la peau est particulièrement vulnérable aux taches brunes et aux désordres pigmentaires. Ces taches, qu’on appelle également lentigos, mélasma ou encore hyperpigmentation post-inflammatoire, apparaissent lorsque la production de mélanine devient anarchique sous l’effet des rayons UV, des fluctuations hormonales ou de certains médicaments photosensibilisants.

Ces marques disgracieuses, souvent localisées sur le visage, les mains ou le décolleté, altèrent l’homogénéité du teint et sont difficiles à faire disparaître une fois installées. Pourtant, leur prévention reste possible grâce à une routine rigoureuse et des gestes simples à adopter quotidiennement, surtout en période estivale.

La protection solaire reste le pilier fondamental. Il est indispensable d’utiliser un écran solaire à large spectre (UVA/UVB), avec un indice de protection élevé, idéalement SPF 50+. Ce geste doit devenir un réflexe, que l’on soit en pleine exposition ou simplement en ville, car les rayons ultraviolets traversent aussi bien les nuages que les vitres. L’application doit être généreuse et renouvelée toutes les deux heures, notamment après une baignade ou une transpiration excessive.

Il convient également de limiter les expositions entre 10h et 16h, période où le rayonnement solaire est à son apogée. Porter un chapeau à large bord, des lunettes filtrantes et des vêtements couvrants vient compléter cette barrière protectrice. Un soin particulier doit être apporté à la peau du contour des yeux, plus fine et fragile, nécessitant des produits adaptés pour éviter l’apparition de cernes pigmentés.

Un rituel beauté ciblé contre les taches pigmentaires

Au-delà de la protection solaire, un rituel de soin adapté est essentiel pour prévenir les taches et maintenir un teint uniforme. Le matin, il est recommandé de nettoyer la peau en douceur, puis d’appliquer un sérum antioxydant qui neutralise les radicaux libres et régule la production de mélanine. Ce soin est à compléter impérativement par une crème solaire haute protection.

Le soir, privilégiez des soins réparateurs, comme des sérums aux acides exfoliants doux qui stimulent le renouvellement cellulaire, associés à des crèmes contenant des actifs dépigmentants tels que le réglisse ou l’acide azélaïque, particulièrement adapté aux peaux acnéiques. Un gommage hebdomadaire ainsi qu’un masque apaisant permettent d’unifier le grain de peau tout en renforçant son éclat.

Les erreurs à éviter

Parmi les erreurs fréquentes, l’utilisation sporadique ou incorrecte de la protection solaire est la première cause de l’apparition des taches. Beaucoup pensent à l’appliquer seulement à la plage ou lors d’une forte exposition, oubliant que les UV sont présents partout et tout le temps.

Il faut aussi éviter les soins photosensibilisants en journée (comme certaines huiles essentielles, parfums aux agrumes ou acides exfoliants) qui peuvent rendre la peau plus sensible à l’hyperpigmentation. De même, ne pas s’exposer au soleil après une épilation, un peeling, un gommage ou une inflammation cutanée est essentiel pour ne pas accentuer les risques.

Peau sèche en été : attention à la déshydratation et au dessèchement

L’été ne se contente pas de marquer la peau par des taches : il accentue aussi la sécheresse cutanée. La chaleur, le soleil, le vent, l’eau salée de la mer ou chlorée des piscines contribuent à fragiliser le film hydrolipidique qui protège naturellement la peau. Résultat : la peau devient rugueuse, tiraille, perd de sa souplesse et de son éclat.

Pour y remédier, il est fondamental de renforcer l’hydratation. Cela passe par une consommation suffisante d’eau tout au long de la journée et l’application de soins hydratants riches en agents nourrissants et réparateurs comme l’acide hyaluronique, les céramides ou le beurre de karité. Les textures plus riches, sous forme de crème ou de baume, sont à privilégier le soir, tandis que des textures plus légères mais hydratantes sont adaptées pour la journée.

Une exfoliation douce, une fois par semaine, permet de retirer les cellules mortes qui s’accumulent à la surface de la peau sèche et qui peuvent ternir le teint. Il est également conseillé de privilégier les douches tièdes plutôt que chaudes, et d’éviter les savons détergents qui agressent l’épiderme.

Enfin, compléter cette routine par des gestes simples comme porter des vêtements en coton, éviter les expositions prolongées et toujours protéger sa peau avec un écran solaire contribue à maintenir une peau douce, souple et lumineuse tout au long de l’été.

Pour conclure, prendre soin de sa peau en été, c’est la protéger des taches pigmentaires, mais aussi lui assurer une hydratation optimale pour éviter la sécheresse et le vieillissement prématuré. La clé réside dans une routine complète, régulière et adaptée à ses besoins spécifiques, combinant protection, prévention et réparation. La beauté d’un teint harmonieux et d’une peau saine en été n’est donc pas le fruit du hasard, mais bien celui de soins conscients et adaptés.