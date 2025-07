Tunisie : Prévisions météo pour le vendredi 11 juillet 2025

D’après l’Institut national de la météorologie, le temps sera globalement peu nuageux sur l’ensemble du pays. Toutefois, des passages nuageux plus denses sont attendus dans l’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud, où des orages locaux accompagnés de quelques pluies éparses pourraient survenir.

Les températures maximales oscilleront entre 30 et 35°C sur les zones côtières et les hauteurs, et atteindront entre 36 et 41°C dans les autres régions.

Le vent, de secteur est, sera généralement faible à modéré, avec un léger renforcement attendu dans le sud en fin de journée. La mer sera peu agitée.