Le dinar tunisien atteint son plus haut niveau face au dollar depuis février 2022

Le dinar tunisien a atteint son plus haut niveau face au dollar américain depuis février 2022, affichant une appréciation de 6,7 % et s’échangeant désormais autour de 2,90 dinars pour un dollar, selon les indicateurs monétaires et financiers du 11 juillet 2025.

Cette stabilité remarquable intervient malgré les nombreuses fluctuations qu’a connues la monnaie nationale ces dernières années, dans un contexte marqué par des variations des réserves de change, le niveau du service de la dette extérieure et les revenus du secteur extérieur. Les réserves de change se sont stabilisées à 23,5 milliards de dinars, soit l’équivalent de 102 jours d’importations, tandis que le service de la dette extérieure a légèrement augmenté à 8,2 milliards de dinars à fin juin 2025. Par ailleurs, les recettes issues des Tunisiens résidant à l’étranger et du tourisme ont atteint 7,3 milliards de dinars, en hausse de 0,6 milliard par rapport à la même période en 2024.

Selon le site spécialisé ABC Financial, cette stabilité du taux de change, assurée par la Banque centrale, fait du dinar la devise la plus forte d’Afrique en termes de valeur nominale face au dollar, et ce malgré l’absence de ressources pétrolières ou d’exportations à haute valeur ajoutée, témoignant d’une politique monétaire rigoureuse et d’une bonne gouvernance financière.