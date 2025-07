Urgent : Mohamed Boughalleb condamné à deux ans de prison

Dans une décision qui suscite une vive inquiétude au sein des milieux médiatiques et des défenseurs des droits humains, le journaliste tunisien Mohamed Boughalleb a été condamné à deux ans de prison ferme. L’annonce a été faite ce jeudi 10 juillet 2025 par son confrère Amine Dhbaibi sur les réseaux sociaux, provoquant une onde de choc dans le paysage médiatique tunisien.

Mohamed Boughalleb, 59 ans, journaliste à la radio « Cap FM », était poursuivi sur la base du controversé décret-loi n°54, notamment pour “publication de fausses nouvelles”, “atteinte à l’exercice des cultes”, “mise en danger de la vie d’un ministre”, et “imputations d’actes illégaux à un fonctionnaire public”. Cette affaire fait suite à des déclarations médiatiques dans lesquelles Boughalleb avait mis en cause le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, évoquant notamment l’utilisation par le ministère d’un véhicule toujours sous litige juridique avec les douanes tunisiennes.

L’enquête avait été déclenchée en avril 2023, lorsque Boughalleb a été convoqué par la brigade de la police judiciaire d’El Gorjani à Tunis. Il avait alors été interrogé pendant plusieurs heures dans des conditions de santé préoccupantes. Malgré cela, il avait été laissé en liberté provisoire, avec une nouvelle convocation quelques jours plus tard pour une autre plainte, l’accusant cette fois de « constitution d’un groupement criminel » en lien avec la journaliste Mounia Arfaoui. L’ensemble des procédures engagées contre lui s’inscrit dans une série de poursuites judiciaires contre des journalistes, largement critiquées par les ONG.

Selon l’association Intersection pour les Droits et les Libertés, qui suit de près l’affaire, cette condamnation constitue une violation grave de la liberté d’expression et une dérive autoritaire dans l’application du décret-loi n°54, utilisé de manière récurrente par les autorités tunisiennes pour faire taire les voix critiques. L’article 24 de ce décret, invoqué dans la plainte du ministre, a déjà été dénoncé à plusieurs reprises par des organisations nationales et internationales comme un outil de répression incompatible avec les principes démocratiques.

Cette décision judiciaire marque une nouvelle étape alarmante dans la restriction des libertés en Tunisie. En effet, Mohamed Boughalleb devient le troisième journaliste à être poursuivi en vertu du décret-loi 54, confirmant l’escalade des pressions exercées par le gouvernement de Najla Bouden contre les professionnels de l’information.

Les défenseurs des droits humains appellent à l’annulation de cette condamnation, estimant qu’elle va à l’encontre des garanties inscrites dans la Constitution tunisienne, notamment l’article 37 qui protège la liberté d’opinion, d’expression, de presse et d’édition, en interdisant toute forme de censure préalable.

Cette condamnation de deux ans de prison ferme représente un précédent dangereux pour la liberté de la presse en Tunisie, et suscite une inquiétude croissante quant à l’avenir du journalisme indépendant dans le pays. Les appels à la mobilisation des journalistes et à la solidarité nationale et internationale se multiplient face à ce qui est perçu comme une tentative manifeste de musellement.