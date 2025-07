Sidi Ali El Mekki : première nidification d’une tortue caouanne observée sur la plage

Pour la première fois, une tortue marine nidifiante, la caouanne (Caretta caretta) a été observée, dans la nuit du 6 juillet courant, sur la plage de Sidi Ali El Mekki (gouvernorat de Bizerte), indique, mercredi, l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM).

Il s’agit de la première observation documentée de ce type sur cette plage, et du troisième cas enregistré dans la région de Ghar El Melh depuis 2023, précise l’INSTM, expliquant que la qualité environnementale du site (la texture du substrat, la température du sable et la qualité de l’eau de mer) a favorisé la présence de cette femelle nidifiante.

Pour l’INSTM, ce phénomène représente «un événement remarquable» pour les côtes nord de la Tunisie et pourrait être associé à l’élévation progressive des températures marines et côtières, induite par le changement climatique.

En effet, le réchauffement des eaux de surface et du sable, observé ces dernières années dans la région de Ghar El Melh, favorise désormais l’atteinte des seuils thermiques requis pour l’incubation des œufs, rendant certaines plages, historiquement marginales, propices à la nidification de Caretta caretta.

Les sites de ponte traditionnels de cette tortue en Méditerranée se situent majoritairement sur les côtes orientales (Grèce, Turquie, Chypre et Libye). Toutefois, des cas de nidification sont de plus en plus enregistrés dans le bassin occidental, notamment en Italie, en Espagne, dans le sud de la France, et désormais dans le nord de la Tunisie.

En Tunisie, les îles Kuriat (Monastir) et la plage de Ghedhabna (Mahdia) constituent les principaux sites de ponte connus, observe l’Institut, précisant qu’il assure le suivi national de la nidification aux côtés du Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (SPA/RAC), l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) et l’association « Notre Grand Bleu ».

D’après l’institut, cette observation suggère une possible extension des habitats favorables à la nidification, justifiant un suivi scientifique renforcé et une protection ciblée. Cependant, la réussite de la nidification reste conditionnée par la tranquillité du site, indique-t-il, mettant en garde contre les nuisances telles que la lumière artificielle, le bruit ou une forte fréquentation qui sont de nature à compromettre le processus de ponte et empêcher la tortue de mettre ses œufs, comme le cas de cette tortue.

L’INSTM a, dans ce contexte, appelé à éviter toute perturbation pendant la période de nidification, à limiter strictement, voire interdire, l’usage de lumières artificielles nocturnes sur la plage et à lui signaler immédiatement toute observation de tortue en ponte ou tout nid suspect à afin d’assurer la protection du site et la collecte de données selon les protocoles scientifiques.